Covid, la Cina sta estendendo l'uso dei tamponi anali per i pazienti più ad alto rischio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In Cina si è cominciato a utilizzare i tamponi anali per testare le persone ad alto rischio di contrarre il Covid - 19. Secondo Li Tongzeng, medico dello Youan Hospital di Pechino, "il test anale può ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Insi è cominciato a utilizzare iper testare le persone addi contrarre il- 19. Secondo Li Tongzeng, medico dello Youan Hospital di Pechino, "il test anale può ...

HuffPostItalia : In Cina tamponi anali per verificare l’infezione da Covid - Corriere : Merkel accusa Xi Jinping: «Cina non è stata trasparente sul Covid» - LegaSalvini : CLAMOROSE NOVITÀ. LA CINA HA TACIUTO SUL COVID! - PonytaEle : RT @antonio_bordin: Vi risulta che #Biden abbia telefonato anche in #Cina per domandare delucidazioni sugli arresti di oppositori ad Hong K… - valy_s : RT @antonio_bordin: Vi risulta che #Biden abbia telefonato anche in #Cina per domandare delucidazioni sugli arresti di oppositori ad Hong K… -