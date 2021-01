Covid, la Chiesa ripristina il gesto di pace. Cei: “Scambiarsi uno sguardo e inchinare il capo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo scambio della pace è un gesto che la pandemia da Covid-19 ha eliminato dalla liturgia. Nel rispetto delle misure anti contagio, a messa non si può stringere la mano ai propri vicini. Ma i vescovi, nel Consiglio episcopale permanente, hanno evidenziato la necessità di “ripristinare” il Rito della pace, a partire da domenica 14 febbraio. L’idea è quella di introdurre “un gesto per Scambiarsi il dono della pace, ad esempio guardandosi negli occhi o facendo un inchino del capo“. “Non è sembrato opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta di mano o l’abbraccio con il toccarsi con i gomiti – hanno convenuto i vescovi – In questo tempo può essere sufficiente e più significativo guardarsi negli occhi e augurarsi il dono della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo scambio dellaè unche la pandemia da-19 ha eliminato dalla liturgia. Nel rispetto delle misure anti contagio, a messa non si può stringere la mano ai propri vicini. Ma i vescovi, nel Consiglio episcopale permanente, hanno evidenziato la necessità di “re” il Rito della, a partire da domenica 14 febbraio. L’idea è quella di introdurre “unperil dono della, ad esempio guardandosi negli occhi o facendo un inchino del“. “Non è sembrato opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta di mano o l’abbraccio con il toccarsi con i gomiti – hanno convenuto i vescovi – In questo tempo può essere sufficiente e più significativo guardarsi negli occhi e augurarsi il dono della ...

ZZiliani : Ma è lo stesso #Agnelli che in tempo di Covid, non due anni fa, ha comprato #Chiesa a 60 e #Morata a 55 e ha messo… - ElioNicotra : RT @ZZiliani: Ma è lo stesso #Agnelli che in tempo di Covid, non due anni fa, ha comprato #Chiesa a 60 e #Morata a 55 e ha messo a bilancio… - FrancescoDark : RT @ZZiliani: Ma è lo stesso #Agnelli che in tempo di Covid, non due anni fa, ha comprato #Chiesa a 60 e #Morata a 55 e ha messo a bilancio… - ferne1908 : RT @ZZiliani: Ma è lo stesso #Agnelli che in tempo di Covid, non due anni fa, ha comprato #Chiesa a 60 e #Morata a 55 e ha messo a bilancio… - EVRiddick : RT @ZZiliani: Ma è lo stesso #Agnelli che in tempo di Covid, non due anni fa, ha comprato #Chiesa a 60 e #Morata a 55 e ha messo a bilancio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Chiesa AFRICA/ZAMBIA - Diverse personalità della Chiesa colpite dal Covid-19 Fides Focolaio in una scuola di Siracusa, 7 positivi al Covid19

Sono 7 i positivi al Covid19 tra docenti, personale ed alunni dell'istituto comprensivo Chindemi di Siracusa. Una notizia confermata da fonti interne alla scuola, i cui dirigenti hanno già contattato ...

Covid19 e perdita dell’olfatto, si può recuperare?

Secondo uno studio condotto in Francia fino al 70% dei pazienti con il Covid-19 soffre di perdita dell'olfatto moderata o grave. L'articolo Covid19 e perdita dell’olfatto, si può recuperare? sembra es ...

Sono 7 i positivi al Covid19 tra docenti, personale ed alunni dell'istituto comprensivo Chindemi di Siracusa. Una notizia confermata da fonti interne alla scuola, i cui dirigenti hanno già contattato ...Secondo uno studio condotto in Francia fino al 70% dei pazienti con il Covid-19 soffre di perdita dell'olfatto moderata o grave. L'articolo Covid19 e perdita dell’olfatto, si può recuperare? sembra es ...