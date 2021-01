Covid, Italia a zone. Le regioni che cambiano colore domenica prossima (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Italia a zone, le regioni cambiano colore da domenica. Liguria e Veneto verso la zona gialla. La situazione generale sembra migliorare. Tutti i dettagli Covid-19, Italia a zone. Novità in arrivo per le regioni che, da domenica prossima, cambiano colore. L’emergenza sanitaria preoccupa e bisogna fare i conti anche con i primi (e speriamo ultimi) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021), leda. Liguria e Veneto verso la zona gialla. La situazione generale sembra migliorare. Tutti i dettagli-19,. Novità in arrivo per leche, da. L’emergenza sanitaria preoccupa e bisogna fare i conti anche con i primi (e speriamo ultimi) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Italia : Livelli alti di Omega-3 nel sangue riducono il rischio di morte per Covid - antoguerrera : ?? ?? ESCLUSIVA @repubblica: la mia intervista al ceo AstraZeneca, Pascal Soriot, sul ritardo vaccini Covid 'L'Europ… - Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia 10.593 #positivi e 541 #vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 257.034 test, il tasso di positi… - FQMagazineit : Italia’s Got Talent sfida il Covid-19 con un mega show (attenzione: spoiler): ecco come sarà - tvbusiness24 : #Scavolini sfida il #Covid: aperti cinque punti vendita monomarca in Italia -