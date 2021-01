Covid, in Cina via libera al tampone anale: “È più efficace” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È più efficace nel rilevare la presenza del virus. Lo sostengono i medici cinesi, che hanno iniziato a usare il tampone anale per verificare se un soggetto sia positivo o meno al virus. A farlo sapere è la tivù di Stato, China Central Television, che ha intervistato il medico dello Youan Hospital di Pechino, Li Tongzeng: “Questo tipo di test può aumentare il tasso di rilevamento delle persone contagiate”. Ciò avverrebbe perché le tracce del virus rimangono più a lungo nel canale rettale rispetto al tratto respiratorio. Ma, ci tengono a sottolineare anche per placare gli animi (soprattutto su Weibo, la piattaforma social più popolare), delle persone: non verrà applicato spesso, perché “sconveniente”. Si tratta quindi – con buona pace dei cinesi – di una tecnica che verrà usata solo in casi specifici. Per ora, ad ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È piùnel rilevare la presenza del virus. Lo sostengono i medici cinesi, che hanno iniziato a usare ilper verificare se un soggetto sia positivo o meno al virus. A farlo sapere è la tivù di Stato, China Central Television, che ha intervistato il medico dello Youan Hospital di Pechino, Li Tongzeng: “Questo tipo di test può aumentare il tasso di rilevamento delle persone contagiate”. Ciò avverrebbe perché le tracce del virus rimangono più a lungo nel crettale rispetto al tratto respiratorio. Ma, ci tengono a sottolineare anche per placare gli animi (soprattutto su Weibo, la piattaforma social più popolare), delle persone: non verrà applicato spesso, perché “sconveniente”. Si tratta quindi – con buona pace dei cinesi – di una tecnica che verrà usata solo in casi specifici. Per ora, ad ...

HuffPostItalia : In Cina tamponi anali per verificare l’infezione da Covid - Corriere : Merkel accusa Xi Jinping: «Cina non è stata trasparente sul Covid» - LegaSalvini : CLAMOROSE NOVITÀ. LA CINA HA TACIUTO SUL COVID! - CostanzaNOCCHI : RT @HuffPostItalia: In Cina tamponi anali per verificare l’infezione da Covid - IlFattoNisseno : Covid: in Cina tamponi anali per soggetti ad alto rischio -