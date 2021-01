Covid, il presidente Acquaroli scrive al ministro Speranza: 'Ecco perché le Marche devono essere zona gialla' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ANCONA - 'Nel tardo pomeriggio di oggi (ieri per chi legge, ndr) ho inviato una lettera al ministro Speranza, per chiedere che nella valutazione sulla fascia di colore che si apprestano a fare nei ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ANCONA - 'Nel tardo pomeriggio di oggi (ieri per chi legge, ndr) ho inviato una lettera al, per chiedere che nella valutazione sulla fascia di colore che si apprestano a fare nei ...

matteosalvinimi : Buon lavoro al Presidente rieletto Rebelo de Sousa e complimenti per lo straordinario risultato ad André Ventura di… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 La Germania userà il trattamento sperimentale con gli #anticorpi utilizzato dal presidente #Trump. Sarà i… - chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - BattagliaMarc : Conte: 'serve un governo di salvezza nazionale' Condivido pienamente il suo pensiero. Non si può andare avanti con… - Iusername70 : RT @Chopin_Hauer_: L'appello del Presidente della Regione Calabria: 'Siamo in mano a noi stessi, basta feste per l'uccisione del maiale' ht… -