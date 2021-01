Covid Gb, oltre 25mila nuovi casi e 1.725 morti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Regno Unito continua a pagare un tributo di vite pesantissimo alla pandemia. Le autorità sanitarie hanno registrato nelle ultime 24 ore 1.725 nuovi decessi tra le persone che erano risultate positive nei 28 giorni precedenti. I numeri di oggi aggravano ulteriormente il bilancio delle vittime del Covid-19, che ieri aveva superato quota 100mila ed è ora di 101.887 morti. I nuovi casi di contagio registrati sono stati 25.308 (dato aggiornato alle 9 di stamattina), con oltre 596mila test effettuati nelle ultime 24 ore. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Regno Unito continua a pagare un tributo di vite pesantissimo alla pandemia. Le autorità sanitarie hanno registrato nelle ultime 24 ore 1.725decessi tra le persone che erano risultate positive nei 28 giorni precedenti. I numeri di oggi aggravano ulteriormente il bilancio delle vittime del-19, che ieri aveva superato quota 100mila ed è ora di 101.887. Idi contagio registrati sono stati 25.308 (dato aggiornato alle 9 di stamattina), con596mila test effettuati nelle ultime 24 ore.

