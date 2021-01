Covid: Gb mette al bando collegamenti con 22 Paesi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Boris Johnson ha annunciato in Parlamento il bando dei viaggi fra il Regno Unito e 22 Paesi di Sudamerica e Africa Australe e Portogallo per evitare l'importazione delle varianti brasiliana e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Boris Johnson ha annunciato in Parlamento ildei viaggi fra il Regno Unito e 22di Sudamerica e Africa Australe e Portogallo per evitare l'importazione delle varianti brasiliana e ...

Covid, denunciato italiano positivo alla variante inglese: rientrato da Svizzera, viaggiava in treno e taxi

Positivo alla variante inglese del Covid, non solo rientra tranquillamente in Italia dalla Svizzera ma viaggia tra treno e taxi senza mettersi in autoisolamento. E' stato così ...

Putin sfida Biden: «Russia e Cina in ascesa, Stati Uniti e Europa in declino»

L’avvertimento dello zar: «Il futuro è imprevedibile». Le critiche alla grandi corporation Usa: «I monopoli del Big Tech fanno concorrenza agli Stati» ...

Positivo alla variante inglese del Covid, non solo rientra tranquillamente in Italia dalla Svizzera ma viaggia tra treno e taxi senza mettersi in autoisolamento. E' stato così ...