Covid, ecco la rete di scienziati che sequenzierà il coronavirus. Un consorzio patrocinato dalla Società italiana di virologia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli scienziati lo dicevano da settimane. Sars Cov 2, 100 milioni di contagiati nel mondo a oggi e oltre 2 milioni di lutti, va monitorato continuamente. E per farlo è necessario studiarlo continuamente. Fare rete e aumentare la capacità di fare sequenziamento per sorvegliare il coronavirus e le sue mutazioni, intercettare il più precocemente possibile la circolazione di varianti che destano preoccupazione, e accertarsi che le armi, dai vaccini alle terapie, a disposizione continuino a rimanere efficaci. Nasce con questa missione il consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars Co2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione. Un consorzio che vede la luce nell’ambito del Tavolo tecnico per la sorveglianza viro-immunologica di infezioni emergenti, istituito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Glilo dicevano da settimane. Sars Cov 2, 100 milioni di contagiati nel mondo a oggi e oltre 2 milioni di lutti, va monitorato continuamente. E per farlo è necessario studiarlo continuamente. Faree aumentare la capacità di fare sequenziamento per sorvegliare ile le sue mutazioni, intercettare il più precocemente possibile la circolazione di varianti che destano preoccupazione, e accertarsi che le armi, dai vaccini alle terapie, a disposizione continuino a rimanere efficaci. Nasce con questa missione ilitaliano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars Co2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione. Unche vede la luce nell’ambito del Tavolo tecnico per la sorveglianza viro-immunologica di infezioni emergenti, istituito ...

