Covid e scuola, Eav annuncia piano straordinario dal primo febbraio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "A seguito dell'analisi dei dati inviati dagli istituti scolastici Eav ha provveduto ad integrare i propri servizi con l'impiego di autobus aggiuntivi, rivolti prevalentemente a soddisfare la platea scolastica della scuola secondaria, per la quale e' prevista la didattica in presenza del 50% degli studenti a partire dal primo febbraio". Ad annunciarlo, attraverso una nota, è l'ufficio stampa dell'Ente autonomo Volturno. Da lunedì primo febbraio parte il piano predisposto da Eav dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. Il piano operativo predisposto dall'azienda di trasporti ha "come obiettivo – spiegano ancora da Eav – la riduzione del rischio di affollamento sulle ...

