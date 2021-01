Covid, da domenica nuove zone arancioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo cambio di colore per le regioni italiane: da domenica alcune regioni possono prepararsi alla zona arancione. Vediamo insieme la situazione italiana attuale. Al momento le regioni in gialla sono Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Basilicata e Toscana. In rossa abbiamo invece la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, mentre quelle in arancione sono tutte le rimanenti, tra cui anche l’Umbria, che però, invece, rischia di diventare zona rossa. La Puglia rischia di rimanere in zona arancione, mentre tutte le altre regioni potrebbero tornare in gialla. In sostanza, in questa nuova tornata di cambio colore, si registra un miglioramento rispetto alle settimane passate, con un Rt che è sceso sotto le soglie di allerta. Intano però Musumeci, presidente della regione Sicilia, promette: “analizzerò dati e passeremo in arancione sono se saranno ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo cambio di colore per le regioni italiane: daalcune regioni possono prepararsi alla zona arancione. Vediamo insieme la situazione italiana attuale. Al momento le regioni in gialla sono Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Basilicata e Toscana. In rossa abbiamo invece la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, mentre quelle in arancione sono tutte le rimanenti, tra cui anche l’Umbria, che però, invece, rischia di diventare zona rossa. La Puglia rischia di rimanere in zona arancione, mentre tutte le altre regioni potrebbero tornare in gialla. In sostanza, in questa nuova tornata di cambio colore, si registra un miglioramento rispetto alle settimane passate, con un Rt che è sceso sotto le soglie di allerta. Intano però Musumeci, presidente della regione Sicilia, promette: “analizzerò dati e passeremo in arancione sono se saranno ...

