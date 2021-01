Covid, cani e gatti vanno vaccinati? Il parere degi esperti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mentre il mondo intero, e l’Europa in particolare, è alle prese con le case farmaceutiche per le difficoltà logistiche legate alla campagna vaccinale su vasta scala, ci si chiede se per i possessori di animali da compagnia, cani o gatti nello specifico, sia necessario pensare ad una vaccinazione anti-Covid anche per gli amici a quattro zampe. La vaccinazione di cani e gatti domestici, infatti, potrebbe essere necessaria per frenare la diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2. Ne parlano diversi esperti di virologia, malattie infettive e genomica dell’Università dell’East Anglia, l’Earlham Institute e l’Università del Minnesota, sulle pagine della rivista scientifica Virulence e ripresa sulle pagine de La Stampa. Il problema del salto di specie Il problema principale, secondo gli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mentre il mondo intero, e l’Europa in particolare, è alle prese con le case farmaceutiche per le difficoltà logistiche legate alla campagna vaccinale su vasta scala, ci si chiede se per i possessori di animali da compagnia,nello specifico, sia necessario pensare ad una vaccinazione anti-anche per gli amici a quattro zampe. La vaccinazione didomestici, infatti, potrebbe essere necessaria per frenare la diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2. Ne parlano diversidi virologia, malattie infettive e genomica dell’Università dell’East Anglia, l’Earlham Institute e l’Università del Minnesota, sulle pagine della rivista scientifica Virulence e ripresa sulle pagine de La Stampa. Il problema del salto di specie Il problema principale, secondo gli ...

Giusepp90057382 : @GiancarloDeRisi Per gli italiani non digiuna e si ginocchia nessuno, ma che muoiano di fame e respingete cazzo che… - twMirandolina : RT @AnsaScienza: #pipistrelli #cani #gatti #gorilla #tigli Si allunga la lista degli #animali che possono rimanere contagiati dal #coronavi… - AnsaScienza : #pipistrelli #cani #gatti #gorilla #tigli Si allunga la lista degli #animali che possono rimanere contagiati dal… - Patrizi94111952 : @fuoritgtg3 Domani puntata sugli animali in tempo di Covid. Bene! Non dimenticate però le migliaia di poveri cani c… - Mari19660 : RT @RosannaMarani: Roma: effetto Covid su cani e gatti, crescono abbandoni animali -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cani Ecco i cani “anti-Covid”: come fiutano il virus prima del tampone QuiFinanza Covid: diversi animali contagiati

In realtà, come ha scoperto uno studio dell'University College di Londra, sono almeno 26 le specie di animali suscettibili al virus. E gli animali più a rischio sarebbero i mammiferi: cani, gatti, leo ...

Oltre 70 cani rubati e portati via dalle proprie case recuperati dalla polizia

Polizia fa irruzione in due stabili e trovo oltre 80 cani rubati dalle proprie case. Sarebbero oltre 70 i cani recuperati nel Galles dalla polizia Gallese che stanno pian piano pr ...

In realtà, come ha scoperto uno studio dell'University College di Londra, sono almeno 26 le specie di animali suscettibili al virus. E gli animali più a rischio sarebbero i mammiferi: cani, gatti, leo ...Polizia fa irruzione in due stabili e trovo oltre 80 cani rubati dalle proprie case. Sarebbero oltre 70 i cani recuperati nel Galles dalla polizia Gallese che stanno pian piano pr ...