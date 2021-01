Covid, Biden promette: “Entro fine estate tutti gli americani saranno vaccinati” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente Joe Biden ha promesso il vaccino contro il Covid Entro l’estate a tutti gli americani. Pronto ordine per altri 200 milioni di dosi tra Pfizer e Moderna. WASHINGTON – Joe Biden ha fatto della lotta alla pandemia una delle bandiere della propria campagna elettorale che lo ha portato a insediarsi alla Casa Bianca. La promessa di Biden: “tutti vaccinati Entro l’estate” Ora che ha preso il comando delle operazioni, il 78enne di Scranton intende spingere forti sui vaccini. E promette: “Entro l’estate tutti gli americani saranno vaccinati“. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente Joeha promesso il vaccino contro ill’gli. Pronto ordine per altri 200 milioni di dosi tra Pfizer e Moderna. WASHINGTON – Joeha fatto della lotta alla pandemia una delle bandiere della propria campagna elettorale che lo ha portato a insediarsi alla Casa Bianca. La promessa di: “l’” Ora che ha preso il comando delle operazioni, il 78enne di Scranton intende spingere forti sui vaccini. E: “l’gli“. ...

Agenzia_Ansa : #Biden alza il tiro contro il #Covid: 150 milioni di #vaccinazioni in 100 giorni #Usa #ANSA - chetempochefa : "Per curare una nazione occorre non dimenticare." - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - fattoquotidiano : Usa, con Joe Biden finisce la guerra tra scienza e politica: carta bianca a esperti, non solo sul Covid. 'Sforzo pi… - news_mondo_h24 : Covid, Biden promette: "Entro fine estate tutti gli americani saranno vaccinati"