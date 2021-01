Covid | balzo infetti | oltre 15 mila | 293 mila test 467 morti

Agenzia_Ansa : Ancora un balzo nel numero dei test positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 15.204 contagi… - msn_italia : Covid Italia, bollettino 27 gennaio: 15.204 nuovi casi e 467 morti. Balzo di contagi in Lombardia e Veneto. Tasso d… - Notiziedi_it : Covid Italia, bollettino 27 gennaio: 15.204 nuovi casi e 467 morti. Balzo di contagi in Lombardia e Veneto. Tasso d… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ancora un balzo nel numero dei test positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 15.204 contagiati. L… - VivMilano : RT @HuffPostItalia: Covid, balzo dei positivi: 15.204. Le vittime sono 467 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid balzo

“Ancora una volta registriamo il più totale disinteresse da parte del Comune di Palermo verso i temi legati al mantenimento di un equilibrio economico finanziario strutturale della Rap. Senza certezza ...Il 2020 è stato un anno difficile per l’economia in generale, ma non per il settore startup, come dimostra la loro delegazione al CES2021.