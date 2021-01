Covid, ancora due decessi al ‘San Pio’. I ricoverati positivi sono 51 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – ancora due decessi nei reparti Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Non ce l’hanno fatta due pazienti entrambi sanniti ricoverati nell’area del nosocomio dedicata all’emergenza coronavirus. Dal bollettino dell’azienda ospedaliera emerge che in giornata ci sono state anche 7 nuove dimissioni, di sei pazienti sanniti ed un altro residente in altre province. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono state ricoverate altre 4 persone e il dato dei pazienti positivi in ospedale passa da 56 a 51. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –duenei repartidell’ospedaledi Benevento. Non ce l’hanno fatta due pazienti entrambi sannitinell’area del nosocomio dedicata all’emergenza coronavirus. Dal bollettino dell’azienda ospedaliera emerge che in giornata cistate anche 7 nuove dimissioni, di sei pazienti sanniti ed un altro residente in altre province. Nelle ultime 24 ore, inoltre,state ricoverate altre 4 persone e il dato dei pazientiin ospedale passa da 56 a 51. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il mondo della ristorazione ancora alle prese con l'emergenza Covid. Non si ha una data chiara per la riapertura dei ristoranti. Settore sotto scacco.

Speranza chiede al Cts il protocollo anti-Covid per il Festival di Sanremo

Il Cts non ha ancora fissato i dati della riunione né ha ricevuto la richiesta di pareri per l'organizzazione dell'evento. Su questo fronte, in ogni caso, l'orientamento degli esperti è quello ...

Il mondo della ristorazione ancora alle prese con l'emergenza Covid. Non si ha una data chiara per la riapertura dei ristoranti. Settore sotto scacco.

Il Cts non ha ancora fissato i dati della riunione né ha ricevuto la richiesta di pareri per l'organizzazione dell'evento. Su questo fronte, in ogni caso, l'orientamento degli esperti è quello ...