Covid a scuola, i dati Asl di Napoli: 24 contagiati tra studenti e insegnanti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Asl ha reso noti i dati relativi ai contagi all’interno delle scuole che in questi giorni hanno riaccolto gli studenti. Sono ben 21 i positivi tra i ragazzi e 3 invece tra il corpo docenti. Questi i dati nel dettaglio: nel distretto sanitario 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo), sono risultati positivi 3 studenti della scuola primaria; 1 docente della scuola dell’infanzia. A Bagnoli-Fuorigrotta 3 gli studenti della scuola dell’infanzia, 1 della primaria ed 1 della secondaria di II grado. Nel distretto sanitario 27 (Arenella, Vomero) sono risultati positivi al Covid 1 studente della scuola primaria, 4 studenti della secondaria di I grado e 1 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Asl ha reso noti irelativi ai contagi all’interno delle scuole che in questi giorni hanno riaccolto gli. Sono ben 21 i positivi tra i ragazzi e 3 invece tra il corpo docenti. Questi inel dettaglio: nel distretto sanitario 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo), sono risultati positivi 3dellaprimaria; 1 docente delladell’infanzia. A Bagnoli-Fuorigrotta 3 glidelladell’infanzia, 1 della primaria ed 1 della secondaria di II grado. Nel distretto sanitario 27 (Arenella, Vomero) sono risultati positivi al1 studente dellaprimaria, 4della secondaria di I grado e 1 ...

Agenzia_Ansa : #Scuola studenti e insegnanti davanti al Ministero dell'Istruzione: 'Dopo pandemia serve rilancio'. Dai trasporti a… - Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - CinqueRighe : ENTI - Regione, - NewSicilia : #Scuola, focolaio #Covid in #Sicilia: 7 contagi #Newsicilia - BuonoClaudio : “Scuola Sicura” a Balvano. Test anti-Covid periodici per bloccare eventuali focolai di contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Contagi a scuola, Serafini (Snals): “40% positivi tra studenti di 14-18 anni, ma dove è avvenuto il contagio?” Orizzonte Scuola Colleferro – A1, chiusa per una notte uscita stazione

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 28 ...

Covid a scuola, i dati Asl di Napoli: 24 contagiati tra studenti e insegnanti

Covid a scuola, i dati Asl di Napoli: 24 contagiati tra studenti e insegnanti. Ecco i dettagli forniti dall'Azienda Sanitaria Locale ...

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 28 ...Covid a scuola, i dati Asl di Napoli: 24 contagiati tra studenti e insegnanti. Ecco i dettagli forniti dall'Azienda Sanitaria Locale ...