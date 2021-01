Covid | a messa torna il segno della pace ma con inchino del capo

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità: dopo mesi di stop, scambiarsi "undi" asarà di nuovo possibile, anche se con nuove modalità (LE NEWS DI OGGI SUL). Ad annunciarlo è stata la Cei, in una nota del Consiglio permanente che si è riunito ieri in videoconferenza: "I Vescovi si sono confrontati sul Ritonellae hanno deciso di 'ripristinare', a partire da Domenica 14 febbraio, un gesto con il quale ci si scambia il dono, guardandosi negli occhi o facendo undel". Sguardi e inchini al postostretta di manoNon più strette di mano in chiesa, quindi, ma ugualmente un contatto tra fedeli, attraverso sguardi o ...