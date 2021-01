Covid, 467 morti, sale il tasso di positività. Rezza: “Agire contro le varianti. In arrivo nuove misure” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cinquemila casi in più a fronte di un numero di tamponi non di troppo superiore a ieri. Torna a salire l’indice di positività che oggi si attesta al 5,1% contro il 4,1% di ieri. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi positivi sono stati 15.204 su 293.770, tra antigenici e molecolari. Ieri, invece, il conteggio ne aveva registrati 10.593 su 257.034 test. Scendono, però, le vittime, pur restando comunque troppe: nell’ultima giornata sono state 467, ieri erano state 541. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a 86.889. E continuano a preoccupare le varianti del Covid, contro le quali Gianni Rezza annuncia l’arrivo di nuove misure. Meno ricoveri e meno attualmente positivi Migliora la situazione negli ospedali, sebbene ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cinquemila casi in più a fronte di un numero di tamponi non di troppo superiore a ieri. Torna a salire l’indice diche oggi si attesta al 5,1%il 4,1% di ieri. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi positivi sono stati 15.204 su 293.770, tra antigenici e molecolari. Ieri, invece, il conteggio ne aveva registrati 10.593 su 257.034 test. Scendono, però, le vittime, pur restando comunque troppe: nell’ultima giornata sono state 467, ieri erano state 541. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a 86.889. E continuano a preoccupare ledelle quali Gianniannuncia l’di. Meno ricoveri e meno attualmente positivi Migliora la situazione negli ospedali, sebbene ...

