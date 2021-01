Covid-19, record nel mondo: oltre 18.000 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con oltre diciottomila morti registrati nel mondo nelle ultime 24 ore, è stato fissato un nuovo record: i numeri nel dettaglio Secondo il conteggio fatto dall’Afp, nelle ultime 24 ore sono morte oltre 18.000 persone con il Covid-19. Questo dato fa registrare un nuovo record da inizio epidemia. Per la precisione, i decessi sono stati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Condiciottomilaregistrati nel24 ore, è stato fissato un nuovo: i numeri nel dettaglio Secondo il conteggio fatto dall’Afp,24 ore sono morte18.000 persone con il-19. Questo dato fa registrare un nuovoda inizio epidemia. Per la precisione, i decessi sono stati L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid: record di contagi nel week-end in Spagna, 93.822 casi ANSA Nuova Europa Covid: gennaio mese peggiore per gli Usa, morte quasi 80.000 persone

Nel mondo oltre 18mila morti nelle ultime 24 ore, mai così tanti

