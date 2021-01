Covid-19, in Italia 10.593 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 257.034 tamponi analizzati in tutta Italia (contando anche i test antigenici rapidi) e altri 541 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 4,12% (era 5,98). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 257.034 tamponi analizzati in tutta(contando anche i test antigenici rapidi) e altri 541 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 4,12% (era 5,98). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

Agenzia_Italia : Livelli alti di Omega-3 nel sangue riducono il rischio di morte per Covid - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre Chi prese la decisione di non far scattare il piano pandemico in Italia e perché?… - FratellidItalia : Covid, Meloni: Scandalo nella gestione Arcuri su bando per padiglioni primula. FdI presenterà interrogazione parlam… - PcyberPiero : RT @NFratoianni: #VacciniBeneComune . L’Italia e gli altri Paesi non possono dipendere da società farmaceutiche private. Serve un’iniziativ… - BrunoMaggi : RT @giulym53: Sul Covid l'Italia è unita... -