Covid-19 | ecco quali sono le regioni che potrebbero cambiare colore da domenica prossima

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)5 lein zona gialla, 14 in zona arancione e 2 in zona rossa. La situazione potrebbe perògià, dopo il monitoraggio di venerdì 29 gennaio che prenderà in esame i dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio, con un aggiornamento fino al 27 gennaio. L'articolo .