Covid, 15.204 nuovi casi e 467 morti: il bollettino del 27 gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus Italia, bollettino oggi 27 gennaio: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 15.204 Decessi: 467 Tamponi effettuati: 293.770 Terapie intensive: -20 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 477.969 casi totali: 2.501.147 Decessi: 86.889 Guariti: 1.936.289 Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 27 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.204 i nuovi casi, contro i 10.593 di ieri, e 467 i morti (ieri erano stati 541), a fronte di 293.770 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 257.034). Il tasso di positività risale al 5,1 per cento contro il 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive al ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 27, contagi, guariti Ultime 24 ore: 15.204 Decessi: 467 Tamponi effettuati: 293.770 Terapie intensive: -20 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 477.969totali: 2.501.147 Decessi: 86.889 Guariti: 1.936.289 Secondo ildi oggi, mercoledì 27, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.204 i, contro i 10.593 di ieri, e 467 i(ieri erano stati 541), a fronte di 293.770 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 257.034). Il tasso di positività risale al 5,1 per cento contro il 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive al ...

1.233 casi positivi su 11.802 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 30

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 27 gennaio 2021 in ...

