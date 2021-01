Cottarelli: Tocca a me? Chi ci crede sarà deluso. Conte ter unica soluzione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Chi spera in un governo guidato da me resterà deluso. Perché la soluzione è un Conte ter, con una maggioranza simile a quella che ha sostenuto l’ultimo esecutivo. Se non ci riescono, allora vedo le elezioni”. Così Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, in una intervista a ‘La Stampa’. Le priorità, dice, sono altre rispetto a un “tira e molla” che “sta rallentando” la missione chiave del Paese: approvare un Recovery Plan e mettere in campo “alcune delle riforme che necessarie al Paese per portare la crescita a quel 2% l’anno che ci consentirebbe di recuperare il tempo perduto”. Quanto alle previsioni del Fmi, i numeri, dice, “non mi sorprendono. Il 2020 si chiuderà con un calo del 9 per cento, più o meno quanto previsto dal governo. Forse Washington era stata troppo pessimista, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Chi spera in un governo guidato da me resterà. Perché laè unter, con una maggioranza simile a quella che ha sostenuto l’ultimo esecutivo. Se non ci riescono, allora vedo le elezioni”. Così Carlo, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, in una intervista a ‘La Stampa’. Le priorità, dice, sono altre rispetto a un “tira e molla” che “sta rallentando” la missione chiave del Paese: approvare un Recovery Plan e mettere in campo “alcune delle riforme che necessarie al Paese per portare la crescita a quel 2% l’anno che ci consentirebbe di recuperare il tempo perduto”. Quanto alle previsioni del Fmi, i numeri, dice, “non mi sorprendono. Il 2020 si chiuderà con un calo del 9 per cento, più o meno quanto previsto dal governo. Forse Washington era stata troppo pessimista, ...

HuffPostItalia : Cottarelli: Tocca a me? Chi ci crede sarà deluso. Conte ter unica soluzione - DavidBlack1980 : RT @HuffPostItalia: Cottarelli: Tocca a me? Chi ci crede sarà deluso. Conte ter unica soluzione - Una37161768 : RT @HuffPostItalia: Cottarelli: Tocca a me? Chi ci crede sarà deluso. Conte ter unica soluzione - HuffPostItalia : Cottarelli: Tocca a me? Chi ci crede sarà deluso. Conte ter unica soluzione - News24_it : RT @Giacometta3: Cottarelli: “Conte ter unica soluzione Tocca a me? Chi ci crede sarà deluso” -

Ultime Notizie dalla rete : Cottarelli Tocca Cottarelli: Tocca a me? Chi ci crede sarà deluso. Conte ter unica soluzione L'HuffPost Crisi di Governo, consultazioni al via e possibile scenari

(Teleborsa) - Dopo le dimissioni rassegnate ieri dal Premier Giuseppe Conte, al via nel pomeriggio di oggi le consultazioni al Quirinale, passaggio cruciale per gettare le basi del prossimo esecutivo.

Cottarelli: Tocca a me? Chi ci crede sarà deluso. Conte ter unica soluzione

“Chi spera in un governo guidato da me resterà deluso. Perché la soluzione è un Conte ter, con una maggioranza simile a quella che ha sostenuto l’ultimo esecutivo. Se non ci riescono, allora vedo le e ...

(Teleborsa) - Dopo le dimissioni rassegnate ieri dal Premier Giuseppe Conte, al via nel pomeriggio di oggi le consultazioni al Quirinale, passaggio cruciale per gettare le basi del prossimo esecutivo.“Chi spera in un governo guidato da me resterà deluso. Perché la soluzione è un Conte ter, con una maggioranza simile a quella che ha sostenuto l’ultimo esecutivo. Se non ci riescono, allora vedo le e ...