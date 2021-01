Cos' è Etsy | il mercatino online dove fa shopping anche Elon Musk

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)è la persona più ricca del mondo ma si diverte ancora a fare acquisti su, il più importante marketplace dell'artigianato e del vintage fatto a mano. È bastato un tweet di apprezzamento del CEO di Tesla per far salire le azioni di questo gigantescodel 10%. «Adoro» ha twittato, aggiungendo le foto dell'elmetto di lana di Marvin il Marziano – l'alieno dei Looney Toones – acquistato per il suo cane (con un diretto riferimento al sogno di Space X di colonizzare Marte). Un gesto da influencer che ha scatenato gli utenti di tutto il mondo in cerca dei migliori affari su, aiutando così l'e-commerce statunitense ad avere un pieno di pubblicità gratuita che ha avuto riflessi in tutto il mondo. ...