Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 27 gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 27 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Consultazioni governo: calendario e orari. La diretta di Tp Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 27 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 27 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 15.204 Tamponi eseguiti: 293.770 Nuovi decessi: 467 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-20)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 27 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 272021. Segui Termometro Politico su Google News Consultazioni governo: calendario e orari. La diretta di Tp: il bollettino del 27L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 272021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 15.204 Tamponi eseguiti: 293.770 Nuovi decessi: 467 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-20)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: ...

Agenzia_Ansa : Ancora un balzo nel numero dei test positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 15.204 contagi… - fanpage : Il Ministro Sileri spinge per la riapertura. - fanpage : Boom di contagi in Veneto - lameziainstrada : Coronavirus, 263 casi positivi nelle ultime 24 ore in Calabria - Isabella26V : RT @fanpage: Il Ministro Sileri spinge per la riapertura. -