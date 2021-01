Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 gennaio 2021: 996 nuovi casi, scende il tasso di positività (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 996 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 29.270 tamponi effettuati.Coronavirus Italia, il bollettino del 27 gennaio 2021: 15.204 nuovi casi, 467 i decessiQuesto è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 27 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 47.030, di questi 45.377 in isolamento domiciliare. Sono 1.407 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 232 (+3), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.421 (-14). Si registrano purtroppo 36 vittime. Il tasso di positività adesso è al 3,4 %.I casi città per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 996 icontagi registrati insu 29.270 tamponi effettuati.Italia, ildel 27: 15.204, 467 i decessiQuesto è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 27. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 47.030, di questi 45.377 in isolamento domiciliare. Sono 1.407 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 232 (+3), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.421 (-14). Si registrano purtroppo 36 vittime. Ildiadesso è al 3,4 %.Icittà per ...

