Coronavirus: Palù (Aifa), 'vaccino italiano ReiThera non prima di settembre' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - "Sarà possibile somministrare alcuni milioni di dosi del vaccino italiano, ma non prima di settembre". Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ospite di SkyTg24 commentando gli studi sul vaccino di ReiThera, le cui dosi "potrebbero integrare - ha aggiunto - la disponibilità di oltre 200 milioni di dosi che era stata messa in preventivo d'acquisto ma che sta ritardando". "E' un'ottima iniziativa non solo per l'Italia – ha detto Palù - ma anche per molti nostri giovani che possono dedicarsi alla ricerca e trovare anche uno sbocco occupazionale. Nasce su una piattaforma tecnologica ideata in Italia. C'è l'utilizzo di un virus come vettore da un ...

