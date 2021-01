Coronavirus: Ordini psicologi, '80% bisogni psicologici non ha risposta' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - "Noi abbiamo, nel nostro sistema sanitario, uno psicologo ogni 12mila abitanti, a fronte di una media dei principali Paesi europei di uno psicologo ogni 2.500 abitanti. C'è una distanza davvero importante che fa si che oggi l'80% dei bisogni psicologici degli italiani non siano soddisfatti dal nostro sistema". Lo ha detto David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale degli Ordine degli psicologi durante l'audizione, in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati sul Recovery plan. Lazzari ha spiegato che, nella pandemia, "la crisi sanitaria è diventata anche una crisi psicologica e ha prodotto un disagio psicologico molto importante nella popolazione che si riverbera sia a livello sociale che economico". E anche per questo serve potenziare i servizi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - "Noi abbiamo, nel nostro sistema sanitario, uno psicologo ogni 12mila abitanti, a fronte di una media dei principali Paesi europei di uno psicologo ogni 2.500 abitanti. C'è una distanza davvero importante che fa si che oggi l'80% deici degli italiani non siano soddisfatti dal nostro sistema". Lo ha detto David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale degli Ordine deglidurante l'audizione, in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati sul Recovery plan. Lazzari ha spiegato che, nella pandemia, "la crisi sanitaria è diventata anche una crisica e ha prodotto un disagioco molto importante nella popolazione che si riverbera sia a livello sociale che economico". E anche per questo serve potenziare i servizi ...

