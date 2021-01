Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 27 gennaio: 62 morti e 1.338 nuovi positivi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus nel Lazio , il bollettino della Regione di mercoledì 27 gennaio. Su circa 28mila tamponi totali (12mila molecolari e 16mila antigenici) i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)nel, ildella Regione di27. Su circa 28mila tamponi totali (12mila molecolari e 16mila antigenici) iregistrati nelle ultime 24 ore sono ...

Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie spagnole sospendono le vaccinazioni contro il coronavirus per due settimane perché stanno per… - Agenzia_Ansa : La Germania studia nuovi provvedimenti contro il coronavirus e la variante inglese e ha chiesto un inasprimento del… - antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - tuttacolpade : @salutidaTorino mi sa che sono già cambiati ma per il covid-19/coronavirus! per quanto riguarda i cinema: l'adeguam… - ecarpinum : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+2.530) e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre… -