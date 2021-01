Coronavirus Italia, il bollettino del 27 gennaio 2021: 15.204 nuovi casi, 467 i decessi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 15.204 i nuovi casi di Coronavirus, e 467 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 15.204 (ieri 10.593) casi testati: 88.275 (ieri 73.626) Tamponi (diagnostici e di controllo): 293.770 (ieri 257.034) molecolari: 168.105 di cui 12.264 positivi pari al 7.2% (ieri 8.4%) rapidi: 125.665 di cui 2.927 positivi pari al 0.2% (ieri 1%) Attualmente positivi: 477.969, -4.448 (ieri 482.417) Ricoverati: 21.161, -194 (ieri 21.355, -69) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.352, -20, 115 nuovi (ieri 2.372, -49, 162 nuovi) Totale ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 15.204 idi, e 467 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 15.204 (ieri 10.593)testati: 88.275 (ieri 73.626) Tamponi (diagnostici e di controllo): 293.770 (ieri 257.034) molecolari: 168.105 di cui 12.264 positivi pari al 7.2% (ieri 8.4%) rapidi: 125.665 di cui 2.927 positivi pari al 0.2% (ieri 1%) Attualmente positivi: 477.969, -4.448 (ieri 482.417) Ricoverati: 21.161, -194 (ieri 21.355, -69) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.352, -20, 115(ieri 2.372, -49, 162) Totale ...

