Coronavirus, in Veneto 62 decessi in 24 ore. Zaia: «Trovate due mutazioni locali» – Il video (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In Veneto si contano 2.385 nuovi positivi al Coronavirus e 62 morti nelle ultime 24 ore. Ma il balzo dei contagi è legato al fatto che sono stati caricati nel sistema, applicando la nuova circolare del ministero della Salute che ha riformato la definizione di "caso", «1.200 positivi accumulati dal 16 gennaio», come ha spiegato il governatore Luca Zaia. L'incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino del 27 gennaio è attorno al 5,5%. Numero che si riduce al 2,7% escludendo i positivi accumulati (ieri era all'1,82%). Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi, per un totale di 42.855 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia tocca dunque quota 309.337, quello dei decessi arriva a 8.757. I ricoverati attuali sono 2.475, di cui 290 in terapia intensiva (-7)

