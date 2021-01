Coronavirus in Toscana: 12 morti, oggi 27 gennaio. E 502 nuovi contagi. Vaccinati: quasi 100mila (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 12 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 27 gennaio. Si tratta di 8 donne e 4 uomini con età media di 84 anni. Sono invece 502 i nuovi contagi, con età media di 47 anni (il 17% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia, i positivi sono saliti a 132.129 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 12 iper, in27. Si tratta di 8 donne e 4 uomini con età media di 84 anni. Sono invece 502 i, con età media di 47 anni (il 17% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia, i positivi sono saliti a 132.129

