Coronavirus, in Lombardia aumentano i ricoveri ordinari: +43. I decessi sono 62 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il bollettino del 27 gennaio sono +2.293 i nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore. Si tratta della seconda regione con più contagi d'Italia, dopo il Veneto. Ieri erano +1.230, il giorno prima 1.484. Il rapporto positivi-tamponi è del 5,1 per cento. I decessi sono 62, ieri 77 per un totale di 26.851 morti per Covid. aumentano i ricoveri ordinari che oggi sono 3.573 (ieri 3.530, +43) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 377 pazienti (ieri 392, -15). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 8, ieri 27. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono +44.809 (il numero più alto di oggi tra tutte le regioni) contro i +24.040 di ieri: il totale è di 5.525.624 tamponi dall'inizio del ...

