Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 gennaio Aumentano i nuovi casi di Coronavirus nel corso delle ultime 24 ore con 15.204 nuovi casi. In lieve calo invece il numero delle vittime che sono 467 nel corso delle ultime ore. I tamponi processati sono 293.770, quasi 37.000 in più rispetto alla giornata precedente.

