Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 gennaio: oltre 15mila nuovi positivi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Covid-19 di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, ci dicono che sono 15.204 i nuovi positivi, mentre il numero dei decessi è leggermente più basso di ieri 467. Il tasso di positività sale al 5,17%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 477.969, numero leggermente inferiore rispetto a ieri. 115 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, di meno rispetto a ieri. Il dato sui guariti/dimessi evidenzia un incremento di 19.172 unità. Scende ancora il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre il totale dei ricoverati è di 21.161 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, sempre seguite ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio da Covid-19 di oggi, mercoledì 272021, ci dicono che sono 15.204 i, mentre il numero dei decessi è leggermente più basso di ieri 467. Il tasso dità sale al 5,17%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 477.969, numero leggermente inferiore rispetto a ieri. 115 sono iingressi nelle terapie intensive, di meno rispetto a ieri. Il dato sui guariti/dimessi evidenzia un incremento di 19.172 unità. Scende ancora il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre il totale dei ricoverati è di 21.161 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, sempre seguite ...

Agenzia_Ansa : Sono 15.204 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute.… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.575.258 Di cui prime dosi: 1.304.989 Di cu… - Corriere : In Italia 15.204 nuovi casi e 467 morti. Il tasso di positività risale al 5,2%: l’ultimo bollettino - AnnaM23189 : RT @ultimenotizie: Sono 15.204 i contagi da #coronavirus in Italia resi noti oggi. Si registrano altri 467 morti. Nelle ultime 24 ore sono… - Claudia42265204 : RT @LeonardoPanetta: Ci sono pochi vaccini. Reazione Italia: Facciamo Causa, ci vediamo in tribunale, la pagheranno !! Reazione Germania: O… -