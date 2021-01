Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 gennaio: 15.204 nuovi casi e 467 morti. L’indice di positività al 5,1% (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 15.204 i test positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 467. Ieri i positivi erano stati 10.593 e i morti 541. ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 15.204 i test positivi alinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 467. Ieri i positivi erano stati 10.593 e i541. ... sul sito.

petergomezblog : Coronavirus, scoperto il primo caso in Italia di variante brasiliana: rintracciato a Varese - Corriere : In Italia 15.204 nuovi casi e 467 morti. Il tasso di positività risale al 5,2%: l’ultimo bollettino - Agenzia_Ansa : Sono 15.204 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute.… - bassairpinia : Coronavirus in Italia, oggi 27 gennaio: 15.204 nuovi casi e 467 morti - - nonmipare : RT @pierpi13: Un uomo due giorni fa, scoperto di essere positivo alla variante inglese del Coronavirus, ha violato la quarantena e ha decis… -