Coronavirus in Italia, bollettino 27 gennaio: 15.204 nuovi casi, i morti sono 467 (Di giovedì 28 gennaio 2021) sono 15.204 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 10.593), a fronte di 293.770 tamponi giornalieri effettuati (ieri 257.034), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,17% (ieri 4,1%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 gennaio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 467 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.352 (-20), con 115 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 gennaio 2021)15.204 icontagi di Covid-19 in(ieri 10.593), a fronte di 293.770 tamponi giornalieri effettuati (ieri 257.034), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,17% (ieri 4,1%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 27sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime467 in un giorno, mentre le terapie intensive2.352 (-20), con 115ingressi nelle ultime 24 ore.

