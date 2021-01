Coronavirus, in Gran Bretagna obbligo di quarantena negli hotel per chi arriva da paesi a rischio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus , linea dura della Gran Bretagna di fronte al pericolo varianti . Il governo di Boris Johnson sta infatti per stabilire l' obbligo di quarantena , all'interno di hotel appositi, per chi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021), linea dura delladi fronte al pericolo varianti . Il governo di Boris Johnson sta infatti per stabilire l'di, all'interno diappositi, per chi ...

Corriere : Gran Bretagna, superate 100 mila vittime. Johnson: fatto il possibile - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Da #Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana, gran parte per la seconda dose'. 'A causa dei ritardi d… - AgReds : RT @IlSedutomulo: #Coronavirus la Gran Bretagna supera i 100 mila morti. Ieri i morti sono stati 1.631. Il Regno Unito è il Paese europeo… - discoradioIT : RT @leggoit: Coronavirus, in Gran Bretagna obbligo di quarantena negli hotel per chi arriva da paesi a rischio - leggoit : Coronavirus, in Gran Bretagna obbligo di quarantena negli hotel per chi arriva da paesi a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Coronavirus nel mondo. Gli Usa acquistano altri 200 milioni di dosi di vaccino. La Gran Bretagna supera i... la Repubblica Vaccini, la Svezia sospende i pagamenti a Pfizer: vuole chiarezza sulle dosi pagate. E le mascherine “polarizzano” i cittadini

Le autorità sanitarie indignate dalla scarsa chiarezza sulla questione delle sei dosi estraibili da ogni fiala (anziché cinque). Intanto anche nel Paese è stata riscontrata la variante inglese ...

Yastremska si aggrappa al TAS per partecipare agli Australian Open

Il tennista scozzese era risultato positivo al COVID-19 due settimane fa e questo gli ha impedito di ... Allo US open, infatti, mette a segno contro Laslo Djere la sua prima vittoria nel circuito ...

Le autorità sanitarie indignate dalla scarsa chiarezza sulla questione delle sei dosi estraibili da ogni fiala (anziché cinque). Intanto anche nel Paese è stata riscontrata la variante inglese ...Il tennista scozzese era risultato positivo al COVID-19 due settimane fa e questo gli ha impedito di ... Allo US open, infatti, mette a segno contro Laslo Djere la sua prima vittoria nel circuito ...