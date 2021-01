Coronavirus, in Germania altri 982 morti. Usa, quasi 4mila decessi. A Mosca via le restrizioni: torna tutto come prima del Covid (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il lockdown in Germania durerà fino al 14 febbraio e persiste, a partire dalla cancelliera Angela Merkel, una forte preoccupazione per il contenimento della diffusione delle varianti. Berlino intanto registra altri 982 morti nelle ultime 24 ore e 13.202 casi di contagio, per un totale di 2.161.279 infezioni e 53.972 decessi. In questo momento i casi attivi nel paese sono 241.600, con un’incidenza rispetto agli ultimi sette giorni di 101 per 100mila abitanti. I 83.957 casi registrati durante l’ultima settimana rappresentano comunque una diminuzione su base settimanale. Belgio – Da oggi scatta il bando ai viaggi non essenziali all’estero, vietati fino al 1 marzo. Si potrà entrare o uscire dal Paese, via terra o con aerei, solo per una ragione di necessità o urgenza, come motivi di salute o familiari seri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il lockdown indurerà fino al 14 febbraio e persiste, a partire dalla cancelliera Angela Merkel, una forte preoccupazione per il contenimento della diffusione delle varianti. Berlino intanto registra982nelle ultime 24 ore e 13.202 casi di contagio, per un totale di 2.161.279 infezioni e 53.972. In questo momento i casi attivi nel paese sono 241.600, con un’incidenza rispetto agli ultimi sette giorni di 101 per 100mila abitanti. I 83.957 casi registrati durante l’ultima settimana rappresentano comunque una diminuzione su base settimanale. Belgio – Da oggi scatta il bando ai viaggi non essenziali all’estero, vietati fino al 1 marzo. Si potrà entrare o uscire dal Paese, via terra o con aerei, solo per una ragione di necessità o urgenza,motivi di salute o familiari seri ...

