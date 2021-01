Coronavirus in Campania | i dati del 26 gennaio | 1 178 nuovi positivi e 1 390 guariti

bassairpinia : CAMPANIA. Coronavirus, i positivi di oggi sono 1037 - - rep_napoli : Coronavirus Campania, giù il tasso dei contagi: 1178 positivi su 15933 tamponi [aggiornamento delle 16:56] - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ?? #Campania #Covid_19 #27gennaio 1.178 casi di #coronavirus su 15.933 tamponi (84 casi da 1.656 test rapidi) con inciden… - tvoggi : CORONAVIRUS, TASSO POSITIVI IN CAMPANIA AL 7,39% Sono 1.178 i nuovi casi di Covid in Campania, di cui 57 sintomatic… - VoceDiStrada : Coronavirus Campania, oggi 1.178 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Si sono concluse le procedure on line in vista del prossimo anno. La maggior parte dei ragazzi pugliesi predilige l’orientamento scientifico ...Un vero e proprio focolaio è scoppiato a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno dove in una RSA, Casa Albergo Belvedere, sono stati rilevati ben 43 positivi, ossia il titolare, 2 operatori sa ...