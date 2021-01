Coronavirus, Ilaria Capua: “Il virus muta ma i vaccini rispondono” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilaria Capua, virologa del dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida, è intervenuta nel programma serale DiMartedì in onda su La7. L’analisi della Capua si è basata sulla spiegazione delle mutazioni del virus e l’efficacia dei vaccini; inoltre, ha speso due parole sulle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. LE DICHIARAZIONI DI L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021), virologa del dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida, è intervenuta nel programma serale DiMartedì in onda su La7. L’analisi dellasi è basata sulla spiegazione dellezioni dele l’efficacia dei; inoltre, ha speso due parole sulle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. LE DICHIARAZIONI DI L'articolo

MarfeMatteo : RT @marfeluca: A #diMartedì oramai non fanno manco più la sigla: «BENVENUTA, ILARIA CAPUA». ?? #IlariaCapua #La7 #AIUTATM #Coronavirus #Covi… - OverlookHotel71 : RT @Donatel65682407: La virologa Ilaria Capua ha invitato i #novax a sottoporsi ad alcuni studi in nome della scienza, definendoli quindi u… - generacomplotti : RT @Donatel65682407: La virologa Ilaria Capua ha invitato i #novax a sottoporsi ad alcuni studi in nome della scienza, definendoli quindi u… - Donatel65682407 : La virologa Ilaria Capua ha invitato i #novax a sottoporsi ad alcuni studi in nome della scienza, definendoli quind… - marfeluca : A #diMartedì oramai non fanno manco più la sigla: «BENVENUTA, ILARIA CAPUA». ?? #IlariaCapua #La7 #AIUTATM… -