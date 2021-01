Coronavirus, il punto di Luca Zaia: 'Dai dati che abbiamo ho ragionevoli speranze arriveremo in zona gialla' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cambio colore regioni: cosa succede alle ordinanze dopo la crisi di governo 27 gennaio 2021 Il ricalcolo sui positivi ha fatto lievitare il numero dei contagiati di mercoledì. Quindi, anche se il ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cambio colore regioni: cosa succede alle ordinanze dopo la crisi di governo 27 gennaio 2021 Il ricalcolo sui positivi ha fatto lievitare il numero dei contagiati di mercoledì. Quindi, anche se il ...

Affaritaliani : Coronavirus, caos vaccini: il punto su chi e quando li produce - lucafaccio : RT @TgrVeneto: Pronto anche un piano trasporti. Intanto cala l'indice di contagio, calano ricoveri e casi di positività. #IoSeguoTgr #Vene… - TgrVeneto : Pronto anche un piano trasporti. Intanto cala l'indice di contagio, calano ricoveri e casi di positività.… - LaviniaGuerrier : RT @NuovoFaceMag: #Coronavirus • Non solo #Pfizer, #Moderna e #AstraZeneca. Ecco quando e quali #vaccini arriveranno in #Italia e in #Eur… - TonyPala2 : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 138 nuovi contagi e 3 morti, calano i ricoverati - Nieddu: 'criticità già superat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto #Coronavirus: 179 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest – il punto anche sulle vaccinazioni anti-Covid Azienda Usl Toscana nord ovest Emergenza Cardarelli, l’allarme dei medici dell’Anaoo: “Trasformato in uno sversatoio Covid”

Il punto di maggiore criticità sembra essere da questo punto ... riduzione dei posti letto messi a disposizione dell'unità di crisi per fronteggiare il Covid-19, riservando una parte solo ai pazienti ...

"La preparazione a future pandemie va presa sul serio, come la minaccia di una guerra"

Il miliardario filantropo stila una serie di strategie per non farsi trovare impreparati alle prossime emergenze sanitarie ...

Il punto di maggiore criticità sembra essere da questo punto ... riduzione dei posti letto messi a disposizione dell'unità di crisi per fronteggiare il Covid-19, riservando una parte solo ai pazienti ...Il miliardario filantropo stila una serie di strategie per non farsi trovare impreparati alle prossime emergenze sanitarie ...