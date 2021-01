Coronavirus: ieri in Lombardia 10.550 vaccinazioni, totale sale a oltre 245mila (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state eseguite 10.550 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 245.100 somministrazioni dall’inizio della campagna, spiega una nota della Regione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Nelle strutture sanitarie della, nella giornata di, sono state eseguite 10.550anti covid. Il dato complessivoquindi a 245.100 somministrazioni dall’inizio della campagna, spiega una nota della Regione. L'articolo CalcioWeb.

