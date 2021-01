Coronavirus, Giani: "Ancora numeri da zona gialla". Posti letto nelle terapie intensive: la Toscana tra le migliori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente della Regione in vista della Cabina di regia: "La nostra scelta coraggiosa sulla scuola non ha assolutamente influenzato l'andamento pandemico" Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente della Regione in vista della Cabina di regia: "La nostra scelta coraggiosa sulla scuola non ha assolutamente influenzato l'andamento pandemico"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giani Covid, Giani: "In Toscana ci sono 502 nuovi casi" La Repubblica Firenze.it Cerimonie e riconoscimenti in tutta la Toscana per il Giorno della Memoria

Dalle nuove pietre di inciampo a Lucca alla commemorazione al Memoriale di Auschwitz a Firenze tanti eventi per non dimenticare ...

Covid Toscana, 502 nuovi casi: in calo i ricoveri

Firenze, 27 gennaio 2021 - Ecco il bollettino di oggi 27 gennaio sul Covid in Toscana. Tutti i dati: calano le persone ricoverate. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 502 su 16.980 test di cui 10 ...

