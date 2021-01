Coronavirus, Crisanti: “l’estate è in pericolo, a rischio le elezioni” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’azienda ospedaliera di Padova, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’, in merito al nostro futuro in presenza della pandemia. Le previsioni del professore, non sono affatto rosee, anzi,secondo l’opinione dello studioso, andremo avanti con le regioni a colori fino all’autunno prossimo, quando inizieremo a vedere L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea, direttore del laboratorio di microbiologia dell’azienda ospedaliera di Padova, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’, in merito al nostro futuro in presenza della pandemia. Le previsioni del professore, non sono affatto rosee, anzi,secondo l’opinione dello studioso, andremo avanti con le regioni a colori fino all’autunno prossimo, quando inizieremo a vedere L'articolo Curiosauro.

TonyPala2 : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 138 nuovi contagi e 3 morti, calano i ricoverati - Nieddu: 'criticità già superat… - barbaralai84 : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 138 nuovi contagi e 3 morti, calano i ricoverati - Nieddu: 'criticità già superat… - paoloigna1 : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 138 nuovi contagi e 3 morti, calano i ricoverati - Nieddu: 'criticità già superat… - iosonalex : UN'ALTRA #ESTATE A CASA ! LA #FINE DEL #MONDO E' INIZIATA ! #coronavirus #COVID19 Coronavirus, estate 2021: forse… - Agricolturabio1 : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 138 nuovi contagi e 3 morti, calano i ricoverati - Nieddu: 'criticità già superat… -