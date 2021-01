Coronavirus, Biden: 300 milioni di vaccinati entro fine estate (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Biden afferma che il paese ora possiede una strategia per sconfiggere il Coronavirus. “Impresa da tempi di guerra” afferma il Presidente Il neo-Presidente americano Joe Biden annuncia il nuovo piano per aggredire il Coronavirus nel paese nordamericano. L’obiettivo: vaccinare 300 milioni di cittadini americani entro fine estate, o al massimo entro inizio autunno. E parlando di “un’impresa da tempi di guerra”, Biden ha assicurato che ora gli Stati Uniti dispongono di una strategia nazionale per affrontare e sconfiggere il Coronavirus. “Completa, basata su dati scientifici, non sulla politica. Sulla verità, non sulle negazioni, ed è precisa” afferma Biden, quasi a voler rimarcare ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021)afferma che il paese ora possiede una strategia per sconfiggere il. “Impresa da tempi di guerra” afferma il Presidente Il neo-Presidente americano Joeannuncia il nuovo piano per aggredire ilnel paese nordamericano. L’obiettivo: vaccinare 300di cittadini americani, o al massimoinizio autunno. E parlando di “un’impresa da tempi di guerra”,ha assicurato che ora gli Stati Uniti dispongono di una strategia nazionale per affrontare e sconfiggere il. “Completa, basata su dati scientifici, non sulla politica. Sulla verità, non sulle negazioni, ed è precisa” afferma, quasi a voler rimarcare ...

repubblica : Coronavirus nel mondo: Biden blocca gli ingressi dall'Europa. Contagiato il presidente messicano - RaiNews : #Coronavirus: #Biden userà i poteri di guerra per accelerare le #vaccinazioni - RaiNews : In vigore gli ordini esecutivi per il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima e per l'obbligo d… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! ??#Biden accelera: vaccini p… - EmilioBerettaF1 : Coronavirus nel mondo: Biden potenzia la campagna di vaccinazione, ordinate 200 milioni di dosi aggiuntive… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Biden Coronavirus nel mondo: Biden potenzia la campagna di vaccinazione, ordinate 200 milioni di dosi aggiuntive la Repubblica Coronavirus, Biden: 300 milioni di vaccinati entro fine estate

Biden afferma che il paese ora possiede una strategia per sconfiggere il Coronavirus. "Impresa da tempi di guerra" afferma il Presidente .

Usa: Biden vieta l'associazione del coronavirus alla Cina

New York, 27 gen 06:53 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un provvedimento che proibisce qualunque riferimento di natura geografica alla Covid-19. Lo riferisce ...

Biden afferma che il paese ora possiede una strategia per sconfiggere il Coronavirus. "Impresa da tempi di guerra" afferma il Presidente .New York, 27 gen 06:53 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un provvedimento che proibisce qualunque riferimento di natura geografica alla Covid-19. Lo riferisce ...