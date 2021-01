Coronavirus, altri 17 morti in un giorno nelle Marche, otto vittime nel Fermano/ I numeri del contagio nelle regioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 17 i morti segnalati oggi, mercoledì 27 gennaio, dal Gores nelle Marche . Ben 8 delle vittime erano residenti nel Fermano. Si tratta di 12 uomini e 5 ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di, sono stati 17 isegnalati oggi, mercoledì 27 gennaio, dal Gores. Ben 8 delleerano residenti nel. Si tratta di 12 uomini e 5 ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania altri 982 morti. Usa, quasi 4mila decessi. A Mosca via le restrizioni: torna tutto come pr… - ladyonorato : Fra questi “nuovi positivi”, ci sono anche i medici e infermieri vaccinati due settimane fa... - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 13.331 nuovi contagi e altri 488 morti - GiaPettinelli : Coronavirus: in Toscana altri 12 decessi, tasso positivi 3% - Toscana - - GibelliTiziana : RT @il_piccolo: +++ Il bollettino di oggi in Fvg. Scendono le persone ricoverate in terapia intensiva e negli altri reparti+++ https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri tre decessi in Lucchesia. Sono 46 i nuovi contagiati - Luccaindiretta LuccaInDiretta Covid-19: la provincia di Imperia è la più colpita da inizio anno, oggi record di positivi e i ricoverati aumentano

In provincia di Imperia i contagi da Covid-19 stanno peggiorando di giorno in giorno e la conferma ... nel giro di due settimane siamo passati da 60 a 90 ospedalizzati, con altri quattro oggi che ...

Coronavirus, Patuelli: “Misure di sostegno alle imprese e alle famiglie devono avere un prolungamento”

Condividi questo articolo:Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Misure di sostegno alle imprese e alle famiglie devono avere un prolungamento perché la pandemia non è finita e quindi le misure devono essere pi ...

In provincia di Imperia i contagi da Covid-19 stanno peggiorando di giorno in giorno e la conferma ... nel giro di due settimane siamo passati da 60 a 90 ospedalizzati, con altri quattro oggi che ...Condividi questo articolo:Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Misure di sostegno alle imprese e alle famiglie devono avere un prolungamento perché la pandemia non è finita e quindi le misure devono essere pi ...