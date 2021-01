Coppa Italia, tutto pronto per Atalanta-Lazio: quote dei bookmakers e probabili formazioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) tutto pronto per Atalanta-Lazio.Continuano i quarti di finale di Coppa Italia: alle 17.45, nerazzurri e biancocelesti, si sfideranno al 'Gewiss Stadium', per la cercare la qualificazione alle semifinali. Le quote e i pronostici dei bookmakers, prevedono una gara a senso unico, con i padroni di casa nettamente favoriti: il segno 1, infatti, è offerto a 1.67, il segno X a 4.10 e il segno 2 a 4.50. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Due e in streaming su Rai Play.Per l'occasione, Gian Piero Gasperini, opterà per un 3-4-2-1 con Sportiello tra i pali, linea di difesa a tre composta da Djimsiti, Romero, Palomino. A centrocampo agiranno Mahele, Pessina, Freuller, Gosens. In attacco, Miranchuk e Malinovskyi supporteranno Muriel, unica punta.Simone ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021)per.Continuano i quarti di finale di: alle 17.45, nerazzurri e biancocelesti, si sfideranno al 'Gewiss Stadium', per la cercare la qualificazione alle semifinali. Lee i pronostici dei, prevedono una gara a senso unico, con i padroni di casa nettamente favoriti: il segno 1, infatti, è offerto a 1.67, il segno X a 4.10 e il segno 2 a 4.50. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Due e in streaming su Rai Play.Per l'occasione, Gian Piero Gasperini, opterà per un 3-4-2-1 con Sportiello tra i pali, linea di difesa a tre composta da Djimsiti, Romero, Palomino. A centrocampo agiranno Mahele, Pessina, Freuller, Gosens. In attacco, Miranchuk e Malinovskyi supporteranno Muriel, unica punta.Simone ...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - Star_70_ : PalaPanini, ore 20.30: Leo Shoes Modena si gioca con Monza un posto nella finale di Coppa Italia… - JuveVinciPerMe : Vero. Si parte dallo zero a zero; serve correre e successivamente far valere la nostra superiorità tecnica. Prosegu… -