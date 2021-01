Coppa Italia | Juventus-Spal 4-0 | poker all’Allianz Stadium e biancazzurri ko | Pirlo vola in semifinale contro l’Inter

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Missione compiuta per la.Pioggia di gol ed emozioni all'"Allianz" dove, questa sera,si sono affrontate nel match valido per i quarti di finale di. Tutto facile per i bianconeri che, senza troppa fatica, passano in vantaggio dopo appena 16 minuti di gioco grazie ad un rigore trasformato da Morata. Quasi nulla la reazione della compagine biancazzurra, che subisce la rete dello 0-2 al 33°, da uno scatenato Frabotta. Nella ripresa, i gol di un grande Kulusevski e infine di Chiesa chiudono definitivamente i conti, regalando ladil'Inter a

Modena ha sconfitto Monza per 3-0 (28-26; 25-17; 26-24) e si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2021 di volley maschile. I Canarini si sono imposti tra le mura amiche del PalaPanini, riu ...Come da pronostico, la Juventus batte la SPAL e approda in semifinale di Coppa Italia. Ok anche l'Atalanta che batte la Lazio e attende la vincente di Napoli-Spezia Tutto troppo facile per la Juventus ...