Coppa Italia: Juve; Ronaldo a riposo, niente Spal (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo non fa parte dell'elenco dei convocati per Juventus - Spal di questa sera: al portoghese, infatti, è stato concesso un turno di riposo. Andrea Pirlo non potrà contare nemmeno su ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristianonon fa parte dell'elenco dei convocati perntus -di questa sera: al portoghese, infatti, è stato concesso un turno di. Andrea Pirlo non potrà contare nemmeno su ...

gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - Frangelucci99 : @utopicste @EmanueleDolce @Barellismo11 @AnfetaMilan @Ibra_official Non c'è cosa più bella che vedere ratti gobbizz… - angelobynho : RT @goal: ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? https://t.co… -