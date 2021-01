Coppa Italia, Inter in semifinale. Ferrari, il debutto di Sainz. Super Bowl: per la prima volta una donna arbitro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coppa Italia, si avvicina il culmine del torneo. L’Inter si è qualificata alle semifinali battendo 2-1 il Milan nel derby della Madonnina del 26 gennaio. Ad attendere i nerazzurri adesso ci sarà la vincente tra la Juve e lo Spezia. Rossoneri avanti al 31? con un gol di Ibrahimovic. Nella ripresa svedese espulso al 58? per doppia ammonizione. Pareggio su rigore di Lukaku al 70? e quindi il raddoppio su calcio di punizione di Erikssen al 98?. Lo scontro Ibra-Lukaku Un derby ad altissima tensione, soprattutto per Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Negli ultimi minuti del primo tempo i due attaccanti si sono scontrati in occasione di un calcio di punizione per i nerazzurri. Un testa a testa in cui alcune offese dello svedese hanno scatenato la reazione del belga Interista, trattenuto a fatica dai compagni. Una reazione ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 gennaio 2021), si avvicina il culmine del torneo. L’si è qualificata alle semifinali battendo 2-1 il Milan nel derby della Madonnina del 26 gennaio. Ad attendere i nerazzurri adesso ci sarà la vincente tra la Juve e lo Spezia. Rossoneri avanti al 31? con un gol di Ibrahimovic. Nella ripresa svedese espulso al 58? per doppia ammonizione. Pareggio su rigore di Lukaku al 70? e quindi il raddoppio su calcio di punizione di Erikssen al 98?. Lo scontro Ibra-Lukaku Un derby ad altissima tensione, soprattutto per Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Negli ultimi minuti del primo tempo i due attaccanti si sono scontrati in occasione di un calcio di punizione per i nerazzurri. Un testa a testa in cui alcune offese dello svedese hanno scatenato la reazione del belgaista, trattenuto a fatica dai compagni. Una reazione ...

